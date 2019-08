Juventus-Napoli, arriva la richiesta urgente alla FIGC: comportamento discriminatorio

In merito al divieto di vendere biglietti per Juventus-Napoli ai nati in Campania - divieto poi rimosso dalla Juventus, arriva una richiesta sanzionatoria d'urgenza in FIGC. A firmare la richiesta è l'avvocato napoletano Erich Grimaldi. Con una mail inviata in Federazione e al Ministero dell'Interno, Grimaldi osserva che "non può bastare la rimozione del divieto" ma servono sanzioni perché "il divieto inneggia al razzismo".

Una bufera si era innescata dopo l'annuncio del divieto pubblicato sul sito ufficiale del club. A discostarsi dalla posizione della Juventus erano stati la Questura di Torino prima e l'Osservatorio per le Manifestazioni sportive. Dopo un colloquio con l'Osservatorio la Juventus aveva poi rimosso il divieto: permane quello per i residenti in Campania.