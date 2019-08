Juve-Napoli vietata ai campani, la lettera inviata al Presidente Mattarella

"Egregio Sig. Presidente della Repubblica, Alla luce della vergognosa disposizione adottata dalla Società Sportiva Juventus Football Club, in occasione della partita di calcio Juventus – Napoli del prossimo 31 agosto, con la quale ha deciso di vietare la partecipazione all'evento sportivo nello stadio torinese, non solo ai residenti ma anche a tutti i nati in Campania, Le chiedo un Suo diretto intervento affinchè vengano salvaguardati e tutelati i diritti sacrosanti dei cittadini napoletani e campani, così come previsto dalla nostra Costituzione. Un atto indegno e discriminatorio che nulla ha a che vedere con i valori ed principi che lo sport dovrebbe rappresentare, soprattutto per le nuove generazioni, in un particolare momento storico/politico come quello che stiamo vivendo attualmente". Questo il contenuto della lettera che Nino Simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.