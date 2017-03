Juve-Napoli, l'ex bianconero Ravanelli: "Arbitraggio impeccabile"

"Per me l'arbitraggio è stato impeccabile. I due rigori della Juve erano netti, perché c'è un evidente danno procurato in entrambi. Una grande società come è il Napoli non può attaccarsi a questo, anche perché il rigore su Albiol non credo ci fosse. Il difensore è andato addosso a Pjanic, semplicemente. In sostanza, la Juve è stata semplicemente più forte". Così l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha commentato il match di Coppa Italia che ha opposto il Napoli ai bianconeri.

"Nel primo tempo la situazione si era complicata per la Juve - ha aggiunto Ravanelli - ma alla lunga è venuta fuori la qualità bianconera. La gara però purtroppo resta aperta, a Napoli non sarà semplice".