"Il Bologna farà di tutto per fermare la Juve. C'è grande rivalità"

"Juventus-Bologna è una sfida molto sentita in casa rossoblu. Mi ricordo delle partite sempre molto combattute e a volte con polemiche, sempre giocate ad alta intensità. In particolare ricordo la partita a Torino, dove segnai l'1-1 al 92esimo, emozioni indimenticabili. Sarà come tutte le partite tra queste due squadre, ci sarà grande agonismo per via della rivalità e il Bologna cercherà di fare di tutto per mettere un sassolino nella strada che separa la Juve dallo scudetto. Il Bologna deve puntare su intensità e aggressività perché la Juve sembra un po’ in difficoltà a livello fisico, stando attento a non concedere spazi, per non favorire le ripartenze di Douglas Costa e Higuain". A dirlo è l'ex attaccante rossoblù Adailton nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttojuve.

Il brasiliano dice la sua anche sulla lotta scudetto tra il Napoli e i bianconeri: "Non direi che la Juve ha in mano lo Scudetto, ma è molto vicina. Per come sono andate le partite di Milano e Firenze nello scorso turno, la Juventus sta meglio del Napoli a livello psicologico ed è in un momento positivo".