Anche la nebbia ferma la Juve: bianconeri bloccati a Napoli

Trasferta da dimenticare per la Juventus e per il suo allenatore Maurizio Sarri. I bianconeri, infatti, sono rimasti bloccati a Napoli.

Saltato il ritorno nel post partita, causa nebbia a Torino. I piemontesi hanno fatto rientro in albergo per ripartire nella tarda mattinata di oggi.

"Ritorno a Napoli da dimenticare per Sarri. Anche la nebbia contro la Juve. I bianconeri restano prima bloccati in aeroporto e poi tornano in albergo. E sono ancora a Napoli", scrive il direttore di Tv Luna Carlo Alvino su Twitter.