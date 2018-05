DALL'INGHILTERRA - Jorginho-Manchester City, trattativa in fase di chiusura

"Jorginho è un calciatore meraviglioso". Pep Guardiola lo aveva detto nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Manchester City e proprio i destini del centrocampista italo-brasiliano e quelli del tecnico spagnolo potrebbero incrociarsi molto presto.

Secondo un'indiscrezione pubblicata in Inghilterra dal quotidiano "Metro", infatti, la trattativa per il trasferimento del regista azzurro al club inglese sarebbe ormai in fase di chiusura.