Jorge Mendes chiave per liberare Sarri: è la cerniera tra azzurri e Monaco

La vicenda Sarri rischia di tenere a lungo banco in casa Napoli. Con il rapporto tra tecnico e presidente ai minimi storici, la società azzurra ha - secondo il Corriere della Sera - messo a punto una strategia per liberare il tecnico. Una strategia che ha un nome e cognome, ovvero Jorge Mendes.

Il potentissimo procuratore portoghese - peraltro agente di Cristiano Ronaldo - potrebbe essere la chiave di volta di una faccenda altrimenti senza sbocchi. È lui la cerniera che può unire il Napoli al Monaco (società della quale è consulente per il mercato) e portare l'attuale allenatore degli azzurri a guidare la squadra del principato. Al momento da Montecarlo arrivano solo smentite, ma non è detto che la situazione non possa cambiare.

Lo stesso Mendes potrebbe far approdare a Napoli due suoi assistiti, ovvero il tecnico dello Shakhtar, Paulo Fonseca, e l'estremo difensore dello Sporting Lisbona, Rui Patricio.

Secondo il Corriere della Sera però, restano aperte le porte alle ipotesi di altri tecnici: Giampaolo, Simone Inzaghi e Conte (il meno probabile) su tutti.