S'infortuna e lascia il campo in lacrime: niente Napoli per Jordi Alba

Così come Suarez, anche Jordi Alba salterà la trasferta partenopea del Barcellona, che incontrerà gli azzurri negli ottavi di Champions League. Il forte terzino sinistro blaugrana, infatti, ha lasciato il campo al 20' della partita della Liga tra i suoi e il Getafe. L'infortunio . all'adduttore destro - pare serio: lo spagnolo si è rialzato a fatica e nascosto il viso con le mani mentre usciva dal campo.

Jordi Alba è al terzo infortunio della stagione: soltanto il 6 novembre scorso contro la Slavia Praga, in Champions, aveva subito una ricaduta dell'infortunio al bicipite della coscia che lo aveva tenuto fermo per un mese. Il primo infortunio alla coscia risale all'inizio della stagione, sempre in Champions, con il Borussia Dortmund.