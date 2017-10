DAL BRASILE - Napoli all'assalto di Jô: può essere lui il rinforzo in attacco

Il Napoli avrebbe lanciato l'assalto a Jô, 30enne attaccante brasiliano del Cortinthians. E' quanto riferiscono i media sudamericani.

Secondo Espn il club partenopeo, attraverso alcuni emissari, avrebbe contattato l'entourage del giocatore, proponendogli quasi il doppio dell'ingaggio rispetto a quanto percepisce attualmente, incontrando il gradimento del giocatore.

Anche Fox Sports parla di un forte interesse azzurro per l'ex Manchester City e Galatasaray, aggiungendo che per ora, però, il Corinthians non ha ancora ricevuto un'offerta formale dal club partenopeo.

La proposta del Napoli per il cartellino dell'attaccante, vincolato da un contratto fino al 2019 con il suo attuale club, potrebbe arrivare, secondo Yahoo Esportes, nelle prossime settimane.

Centravanti veloce e tecnico, Jô potrebbe rappresentare, per caratteristiche, una valida alternativa a Dries Mertens dopo l'infortunio di Milik.