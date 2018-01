ANTEPRIMA - Napoli, salta in extremis l'acquisto di Janssen: il motivo

Il Napoli aveva messo le mani su un altro interessante prospetto del calcio europeo, Vincent Janssen. A svelare il clamoroso retroscena di calciomercato è Futbol Arena.

Il Tottenham, proprietario del cartellino del giocatore, aveva richiesto al Fenerbahce di anticipare la chiusura del prestito per cedere il 23enne attaccante olandese al club partenopeo già a gennaio.

Impossibile, però, completare il trasferimento per motivi regolamentari: Janssen, infatti, nella stagione 2017-2018 ha già indossato in gare ufficiali la maglia del Tottenham e del Fenerbahce e non può indossarne una terza.