CALCIOMERCATO NAPOLI - Gli azzurri restano soli nella corsa a James Rodriguez?

Arrivano segnali positivi nella lunga trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. La pista Atletico Madrid, infatti, per il fantasista colombiano sembra essersi raffredata negli ultimi giorni.

I 'colchoneros', al momento, non sembrano intenzionati ad affondare il colpo. L'ottimo precampionato disputato sin qui da Vitolo e la volontà di puntare forte su Joao Felix, potrebbe far decidere al club di Simeone di accantonare la pista che porta al 28enne di proprietà del Real Madrid, sempre più convinti ad evitare la cessione agli acerrimi rivali del "Bandido", soprattutto dopo il cappotto subito in amichevole contro i biancorossi.

Zidane, inoltre, non sembra voler puntare sull'ex Bayern, nonostante l'infortunio di Asensio. La sensazione, dunque, è che al momento in corsa per James ci sia solo il Napoli, con il Manchester United che ha deciso di puntare su altre piste di mercato.

L'accordo tra azzurri e 'blancos', come anticipato nei giorni scorsi da NapoliToday, potrebbe alla fine essere trovato con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ad un numero di partite disputate dal calciatore (30 partite tra campionato e coppe) e un obiettivo da raggiungere per il Napoli (la qualificazione in Champions League). Le cifre potrebbero aggirarsi sui 5/6 milioni per il prestito, con riscatto a 30/32 milioni più bonus.