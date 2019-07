AS - Il Real Madrid preferisce dare James al Napoli, che all'Atletico Madrid

Continuano ad arrivare voci dalla Spagna sulla trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Secondo quanto riferisce As, infatti, il Real Madrid preferirebbe vendere il colombiano agli azzurri piuttosto che all'Atletico Madrid.

I 'blancos', però, vogliono cedere "El Bandido" a titolo definitivo. E proprio questa sarebbe l'unica opzione che gioca a favore del club di Simeone, visto il forte legame che c'è tra il calciatore ed il tecnico azzurro Carlo Ancelotti.