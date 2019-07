Carlo Alvino: "James Rodriguez vestirà la maglia del Napoli. Sarà un'operazione storica"

"James Rodriguez vestirà la maglia del Napoli. Sarà un'operazione storica, nonostante qualcuno provi a sminuirne la portata". Così Carlo Alvino, nel corso della trasmissione "Dimaro Napoli" in onda in prima serata su Tv Luna, ha commentato le ultime notizie sul trattativa per portare in azzurro il fantasista colombiano di proprietà del Real Madrid.

Il direttore di Tv Luna, sulle voci relative ad un forte interessamento dell'Atletico Madrid per "El Bandido" provenienti dalla Colombia e dalla Spagna, ha aggiunto: "Nel mercato esistono le azioni di disturbo. Magari qualcuno vuole provare a mettere un po' di pepe al Napoli e convincerlo ad acquistare James a titolo definitivo. Il club partenopeo è tranquillo, perchè è forte di un patto d'acciaio con il giocatore. Rodriguez ed Ancelotti si sentono quasi tutti i giorni".