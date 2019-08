Calciomercato, le parole di Zidane su James: porte chiuse al Napoli?

"James è in forma e sono contento di averlo in squadra. Anche lui è felice di essere qui al Real Madrid. Faccio affidamento su tutti i miei giocatori". Così Zinedine Zidane in conferenza stampa ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano delle condizioni del colombiano, che sembrava in procinto di vestire la maglia azzurra. Ma da tempo la trattativa per il colombiano non fa registrare significativi passi in avanti e le parole di Zidane paiono un segnale forte: il Real potrebbe aver deciso di trattenere James Rodriguez, considerato che l'offerta del Napoli non cambia. Prestito con diritto di riscatto, questa la concessione di De Laurentiis. Il Real vorrebbe invece - legittimamente, ci permettiamo di aggiungere - monetizzare.