James Rodriguez cancella le voci di mercato: "Sarà il mio anno, a Madrid sto bene"

Ha dimenticato già le voci di mercato James Rodriguez, che dopo un'estate bollente, in cui sembrava vicinissimo al Napoli, è rimasto al Real Madrid, agli ordini di Zidane che, però, non sembra considerarlo fra i titolari. "Spero che sia la mia stagione", ha dichiarato il fantasista colombiano al Chiringuito Tv. "Ricomincio con entusiasmo, con Zidane non ci sono problemi, stiamo bene e siamo felici".

Parole che cancellano, di colpo, le parole che a luglio spese per lui Carlo Ancelotti, che fece intendere quanto gli potesse servire l'apporto di James Rodriguez nel nuovo sistema di gioco che il tecnico aveva in mente per il suo Napoli.