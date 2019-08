Valderrama ad James Rodriguez: "Vattene da Madrid, l'allenatore non ti vuole"

Josè Carlos Valderrama, campione indimenticato della Colombia anni '80 e '90 in una intervista rilasciata a Blu Radio invita James a lasciare Madrid: “Che parta per un’altra squadra perché l’allenatore non lo vuole, e quando l’allenatore non ti ama, con le qualità che ha James deve cercare un’altra squadra. Perché se rimane al Real non giocherà. Con la qualità che ha non perderà un altro anno, deve prendere la sua decisione e dire al presidente di venderlo perché se rimane non giocherà. Vattene, chi sceglie la formazione è l’allenatore. Se vuoi continuare a giocare a calcio ad alto livello, vattene. Con la qualità che ha James, può giocare in qualsiasi parte del mondo e con buone squadre“, ha dichiarato.

Zidane non vuole James

Secondo Marca, Zidane avrebbe ribadito anche negli ultimi giorni alla dirigenza del Real Madrid di non volere più James Rodriguez.