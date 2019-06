James Rodriguez, il Bayern annuncia: "Non lo riscatteremo"

C'è un avversario in meno per il Napoli nella possibile corsa per James Rodriguez. Il Bayern Monaco, infatti, non riscatterà il fantasista colombiano.

Ad ufficializzare la notizia, già nell'aria da qualche giorno, è stato l'amministratore delegato del club bavarese Karl Heinz Rummenigge ai microfoni di Sport Bild.

"James in un colloquio personale mi ha chiesto che il club non esercitasse l'opzione di riscatto. Con queste condizioni, non avrebbe senso. Lui vuole giocare ed essere titolare. Questa cosa non può essergli garantita qui. Personalmente mi dispiace", ha spiegato Rummenigge.