James-Napoli, Alvino: "Capolavoro di Mendes aver chiuso a poco più di 30 milioni"

Dopo l'anticipazione data dalla Spagna da "El Desmarque", arriva un'altra conferma su James Rodriguez ad un passo ormai dal Napoli.

A darla via Twitter è il direttore di Tv Luna Carlo Alvino: "James-Napoli. Accordo totale. Lavoro straordinario di Mendes che ha portato avanti l’unica strada percorribile, quella del prestito con diritto di riscatto. (Come ho sempre sostenuto) Un capolavoro aver chiuso a poco più di 30 milioni. Per l’ufficialità bisognerà aspettare".

Secondo "El Desmarque", l'ufficialità del passaggio del fantasista colombiano in azzurro potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo che Jorge Mendes avrà concluso il passaggio di Joao Felix all'Atletico Madrid.