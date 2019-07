Ancelotti: "Con James trattativa in corso, ma sarà lunga"

"Con James Rodriguez c'è una trattativa in corso, ma sarà lunga. C'è da attendere, noi non abbiamo fretta e non siamo con l'acqua alla gola, come abbiamo già detto. Se proprio la trattativa non dovesse andare in porto alla fine, ci concentreremo su altri obiettivi sul mercato". Così Carlo Ancelotti, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tv Luna al termine di Napoli-Benevento, ha parlato anche di mercato e della trattativa per portare James Rodriguez in azzurro.

"Ho sentito James via messaggio per il suo compleanno. È un ragazzo molto educato e umile. Lui è un 10 classico, che può giocare alle spalle della prima punta o sull'esterno, ma sempre con la tendenza a giocare verso il centro e nel vivo del gioco", ha aggiunto il tecnico.

Ancelotti non é preoccupato per la sconfitta nella prima amichevole contro il Benevento: "Sono test che servono per trarre indicazioni. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, ma le abbiamo sbagliate e questo é un retaggio della scorsa stagione che ci portiamo dietro. In queste partite è importante anche valutare alcuni giovani come ad esempio Gaetano e Tutino, per capire se è preferibile che restino con noi o andare a giocare in prestito".

