Carlo Alvino: "James Rodriguez ha già detto sì al Napoli. Si susseguono in contatti"

Il nome di James Rodriguez è uno di quelli che accende maggiormente la fantasia dei tifosi del Napoli. Gli azzurri continuano a seguire con grande interesse l'evoluzione della situazione del colombiano, rientrato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco.

Carlo Alvino, via Twitter, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa per portare il fantasista all'ombra del Vesuvio: "James Rodriguez è un reale obiettivo del Napoli. Si susseguono i contatti. L’ingaggio, allungato, rientra nei parametri. Il calciatore ha già detto sì, anche all’eventuale prestito. Al momento, secondo me, strada percorribile".