ANTEPRIMA - Dalla Spagna: "Florentino Perez cambia idea su James: ora vuole cederlo"

Ad una settimana dalla chiusura del mercato in Spagna ed in Italia, il futuro di James Rodriguez sembra non essere ancora scritto.

Nonostante la maglia da titolare concessagli da Zidane nell'ultimo match di campionato, infatti, il fantasista colombiano potrebbe in ogni caso lasciare il Real Madrid nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferisce il giornale iberico "Don Balon", infatti, Florentino Perez, che sembrava il principale sponsor per una permanenza in 'blanco' del sudamericano, avrebbe ora cambiato idea sul 28enne.

Il numero uno del Real, impegnato nella trattativa per portare Neymar al Bernabeu, spera di fare cassa anche con la cessione dell'ex Bayern Monaco, con il Napoli che segue sempre con attenzione l'evolversi della vicenda.