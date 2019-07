AS - Mendes atteso a Dimaro per incontrare De Laurentiis

Entra nella fase decisiva la trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Secondo quanto riferisce il noto giornale spagnolo "As", l'agente del colombiano Jorge Mendes è atteso nelle prossime ore a Dimaro per un incontro con Aurelio De Laurentiis.

Il Real Madrid sembra essere disposto aprire ad un prestito con obbligo di riscatto. E potrebbe essere proprio questa la formula giusta per vedere il fantasista sudamericano in azzurro, come anticipato da NapoliToday lunedì scorso.