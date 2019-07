Napoli, ecco la formula che potrebbe portare James Rodriguez in azzurro

James Rodriguez resta uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli. Il club partenopeo ed il Real Madrid continuano a restare sulle proprie posizioni, ma in realtà le 'diplomazie' sono al lavoro per trovare un compromesso che possa finalmente riportare il fantasista colombiano alla corte di Carlo Ancelotti.

La formula giusta potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto condizionato ad un numero di presenze (30 in stagione tra campionato e coppe?) e un risultato sportivo (qualificazione Champions per il Napoli). Le cifre: 5/6 milioni di euro per il prestito, con riscatto a 30/32 milioni più bonus.

Su questa base, da limare ancora, si potrebbe finalmente trovare la quadra e realizzare il sogno dei tifosi azzurri che sperano di vedere "El Bandido" all'ombra del Vesuvio. Ma la trattativa è ancora lunga ed i colpi di scena sempre dietro l'angolo.