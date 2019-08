Zidane: "James è un giocatore del Real, conto su di lui. Vedremo cosa accadrà..."

I tifosi del Napoli continuano a sognare James Rodriguez. La posizione del fantasista colombiano al Real è sempre in bilico, tanto che Zidane non lo ha mai convocato sin qui per gli impegni amichevoli delle 'merengues'.

Il tecnico francese nelle ultime ore ha parlato in conferenza stampa del futuro del "Bandido": "James, così come Bale, è un calciatore del Real Madrid e per questo conto su di lui. Poi fino al 31 agosto può succedere qualcosa, però sono calciatori del Real Madrid e come allenatore devo contare su tutti i giocatori che ho a disposizione".