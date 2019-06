Dalla Spagna: "Ancelotti si è mosso di persona per James Rodriguez. E lui è entusiasta del Napoli"

Secondo il quotidiano spagnolo "As", il Napoli starebbe provando a portare la stella colombiana James "El bandido" Rodriguez all'ombra del Vesuvio. Si sarebbe mosso di persona lo stesso Carlo Ancelotti, che aveva allenato il 27enne sia ai tempi del Real Madrid che al Bayern Monaco. La risposta del giocatore pare sia stata un entusiastico sì.

James è in prestito dal Real Madrid, e legato ai bavaresi fino al 15 giugno. Dopo quella data scadrà l'opzione che ha il Bayern di acquistarlo alla cifra concordata coi blancos di 42 milioni di euro.

Il giornale spagnolo ricorda gli ottimi rapporti tra Real e Napoli – come dimostrarono i passaggi in azzurro di Higuain, Albiol e Callejon nel 2013 – e che Jorge Mendes, procuratore del colombiano, ha già fatto diversi affari col club di De Laurentiis. La richiesta per ora è alta, ma non proibitiva: non meno di quanto dovrebbe ancora versare il Bayern Monaco, che per il prestito con diritto di riscatto aveva già pagato 13 milioni.