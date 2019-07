ANTEPRIMA - As: "Continua la trattativa tra Napoli e Real per James"

Proseguono le conversazioni tra Napoli e Real Madrid per il passaggio di James Rodriguez in azzurro. Questa la notizia rilanciata dalla Spagna dal noto quotidiano sportivo "As".

Il club partenopeo continua a negoziare con i 'blancos' sul prezzo e sulle scadenze, mentre l'Atletico Madrid resta in attesa.

Secondo As, il Real continua a preferire il Napoli come interlocutore, tanto che il prezzo di vendita del colombiano sarebbe differente per gli azzurri (42 milioni di euro) e per gli storici rivali (50 milioni). Il passaggio in biancorosso di James non è semplice, anche perchè prima di pensare di acquistare l'ex Bayern Monaco, il club di Simeone deve prima operare almeno una o due cessioni.