James Rodriguez al Napoli, per i bookmakers quote bassissime

Prosegue la laboriosa trattativa per portare James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli. De Laurentiis è sempre fermo sulla volontà di prendere il calciatore in prestito, anche oneroso. I Blancos continuano a chiedere i soldi del cartellino. Intanto il colombiano è fuori dal progetto tecnico di Zidane, non ha armadietto, non viene convocato per le partite, gli è stato assegnato un numero (16) ritenuto da più parti un segno di scarsa considerazione.

Con l'Atletico Madrid ormai defilato e il calciomercato inglese chiuso, il Napoli resta la principale destinazione. E anche secondo i bookmakers alla fine si farà: le quote che vedono James passare in maglia azzurra, infatti, sono bassissime su molte agenzie di scommesse online. Si va da 1.20 a 1.35 circa. Insomma, bisognerebbe scommettere cento euro per vincerne 'soli' 35.