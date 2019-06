James Rodriguez: "Napoli club con storia. Credo mi troverei bene"

Al termine di Colombia-Qatar, decisa dal gol dell'ex azzurro Duvan Zapata su assist proprio di James Rodriguez, il grande obiettivo di mercato del Napoli ha parlato in mixed zone del suo possibile trasferimento all'ombra del Vesuvio.

"Che possibilità ci sono di giocare nel Napoli? Non lo so. Ora sono impegnato nella Coppa America. Ci sarà tempo per pensare a tutto il resto. Il Napoli è un club che ha storia. Ci ha giocato Diego. Credo mi troverei bene lì. Ma ora penso alla nazionale colombiana", ha dichiarato il fantasista colombiano.

