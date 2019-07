CALCIOMERCATO NAPOLI - Sky: "Blitz di Giuntoli a Madrid per James Rodriguez"

Il Napoli accelera per James Rodriguez. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è volato a Madrid nelle ultime ore, per un vero e proprio blitz di mercato.

Il dirigente partenopeo incontrerà nelle prossime ore Jorge Mendes, agente del colombiano ed intermediario della trattativa, e potrebbe incontrare anche il Real Madrid.

Intanto avanza anche la trattativa per Elmas del Fenerbahce: è lui il nome individuato dal Napoli per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Diawara.