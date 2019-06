ANTEPRIMA - Don Balon: "La compagna di James Rodriguez cerca casa a Manchester"

Shannon de Lima, la splendida modella venezuelana compagna nella vita di James Rodriguez, si starebbe mobilitando per cercare casa a Manchester, possibile prossima destinazione del colombiano che sarebbe vicino al Manchester United. E' questa la clamorosa indiscrezione lanciata dalla Spagna da "Don Balon".

Le eccessive richieste del presidente del Real Madrid Florentino Perez - scrive il giornale spagnolo - avrebbero paralizzato l'operazione con il Napoli. Ad irrompere sulla scena il Manchester United, pronto a sborsare 55 milioni di euro per il cartellino del colombiano, a cui verrebbe offerto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione ed un ruolo da protagonista.

Don Balon cita anche una richiesta che avrebbe fatto l'ex moglie di James, Daniela Ospina, di restare a giocare in Europa e non prendere in considerazione le faraoniche offerte provenienti dalla Cina per non allontanarsi troppo dalla figlia Salomè.