La Juve prova a strappare James al Napoli

Arriva dalla Spagna una notizia bomba sul calciomercato del Napoli. Dopo più di un mese di trattativa potrebbe esserci un nuovo ostacolo al passaggio di James Rodriguez al Napoli: si chiama Juventus. Secondo As, i bianconeri si sono inseriti nella trattativa con il Real Madrid e stanno valutando se fare un'offerta per il colombiano in caso di partenza di Dybala.

Su tutti, favorevole all'arrivo in bianconero di James sarebbe proprio Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra al Real Madrid. Una suggestione di mercato che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Dybala riuscisse a trovare una squadra mettendo la Juve in seria corsa per il talento della Colombia. Un vero smacco per gli azzurri che nelle ultime ore sembra stiano virando su Lozano.