James Rodriguez, Matthaus rivela: "Mi ha detto che CR7 lo vuole alla Juve"

L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter Lothar Matthaus, nel corso di un'intervista rilasciata ad As, ha parlato del futuro di James Rodriguez, grande obiettivo di mercato del Napoli.

"James era felice al Bayern Monaco, si trovava molto bene con Heynckes, ma con Kovac invece ha avuto problemi con la posizione in campo. Il suo sistema di gioco non è adatto per uno come James. E' un giocatore eccellente ed una bella persona. Farà molto bene nella prossima squadra in cui andrà. Qualche settimana fa ho fatto con lui una chiacchierata in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del Bayern Monaco. Il suo futuro lo vedo nella Juve. E' molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che il portoghese lo vorrebbe alla Juventus. Insieme possono fare grandi cose"