De Laurentiis: "James nei nostri cuori. Incontro con Wanda Nara? Stupidaggine colossale"

"James Rodriguez è nei nostri cuori e nel cuore di chi lo conosce bene come Carlo Ancelotti. Il problema, però, sono le elevate richieste del Real Madrid. E noi non vogliamo piegarci. Chi vivrà vedrà, noi non abbiamo fretta. Vogliamo acquistare, ma non commettere degli errori". Così Aurelio De Laurentiis, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della trattativa in corso per portare James Rodriguez in azzurro.

Il presidente del Napoli ha commentato anche le voci su un suo presunto imminente incontro con Wanda Nara, moglie e procuratrice del centravanti dell'Inter Mauro Icardi: "Incontro con Wanda Nara? E' una stupidaggine colossale. L'ho già incontrata qualche anno fa e mi è bastato. Non ho intenzione di incontrarla nuovamente. Icardi non rientra nelle necessità attuali del Napoli".