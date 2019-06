James Rodriguez, arrivano altre conferme: "Si può scendere sotto i 40 milioni"

Continuano ad arrivare conferme su quello che sarebbe un gran colpo per il Napoli, James Rodriguez. Dopo Carlo Alvino - cronista sportivo ben informato sui fatti societari - arrivano le dichiarazioni di Alfredo Pedullà, tra i migliori giornalisti esperti di calciomercato. "Rodriguez è stato individuato da Ancelotti. Si può abbattere il prezzo del cartellino", ha spiegato Pedullà al Corriere dello Sport, "si può scendere sotto i 40 milioni. I contatti ci sono già stati, non c'è fretta ma c'è la volontà di chiudere un grande colpo in attacco".

