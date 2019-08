James Rodriguez, 0 minuti per il colombiano in Celta Vigo-Real Madrid

Nonostante la prima convocazione dal ritorno al Real Madrid, James Rodriguez non è sceso in campo nel corso dell'esordio in campionato delle 'merengues' in casa del Celta Vigo.

I blancos hanno iniziato nel migliore dei modi, nonostante l'assenza di Hazard, vincendo per 3-1 in trasferta.

Nonostante le parole di stima spese negli ultimi giorni per il fantasista colombiano, Zinedine Zidane dunque, nonostante l'impiego di molti attaccanti e trequartisti dall'inizio e nel corso del match, ha deciso di non puntare su James per questo primo incontro.

Ed il Napoli spera...