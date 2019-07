Goal: James all'Atletico, pronta la vignetta

A Madrid ne sono convinti e sono pronti a scommettere sul suo arrivo ai conchoneros tanto da preparare già la vignetta con la sua nuova maglia. Si tratta di James Rodriguez, il trequartista colombiano tanto voluto da Ancelotti ma che sembra sempre più lontano dal Napoli.

La vignetta

Secondo Goal.com, James sarebbe già un giocatore dell'Atletico Madrid tanto da realizzare anche una caricatura con la maglia biancorossa. Le ultime ore sembrano averlo allontanato dai colori azzurri a favore di quelli del club allenato da Simeone, disposto a vendere Correa per 50 milioni al Milan e reinvestire quel gruzzoletto per pagare subito i 40 milioni chiesti dai cugini del Real per avere il fuoriclasse.