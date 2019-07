James, Simeone non convinto tatticamente. E l'Atletico sborsa 40 milioni per un difensore

Continuano ad arrivare notizie confortanti dalla Spagna sulla trattativa per portare James Rodriguez al Napoli.

I due club, come anticipato da Napoli Today nelle ore scorse, continuano a trattare su prezzo e formula di pagamento, mentre l'Atletico Madrid resta al momento in attesa, senza decidere di affondare il colpo.

Secondo As, infatti, Simeone non sarebbe del tutto convinto dell'operazione da un punto di vista tattico. Il Cholo teme che il colombiano possa 'pestarsi' i piedi con Joao Felix, per il quale i 'colchoneros' hanno sborsato la bellezza di oltre 120 milioni di euro. I biancorossi, dunque, al momento non sembrano interessati ad affondare il colpo, soprattutto se non andranno prima in porto alcune cessioni nel reparto avanzato, con Correa, Vitolo e Kalinic tra i principali indiziati alla partenza.

Dove invece l'Atletico è pronto ad investire un'altra vagonata di milioni è in difesa. Secondo Marca, infatti, il club madrileno sarebbe ormai ad un passo da Hermoso dell'Epsanyol, per un'operazione da 40 milioni di euro.