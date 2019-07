Ancelotti: "Fatta per James all'Atletico Madrid? Non mi risulta..."

"Fatta per James Rodriguez all'Atletico Madrid? Non mi risulta. Siamo ancora in corsa, è un giocatore che stiamo trattando, così come altri. Sono molto legato a James, è un ragazzo che stimo moltissimo. Può migliorare la squadra, ma stiamo valutando anche altri profili. Lavoriamo su James, ma non solo su di lui. Le variabili nel mercato sono tante. Cerchiamo un calciatore di qualità che sappia giocare tra le linee. Ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa: il 31 agosto saremo tutti contenti". Così Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez e del calciomercato del Napoli nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Luna.

Il tecnico azzurro ha anche anticipato l'arrivo di Elmas: "Manca poco, vanno sistemate ancora alcune cose, ma speriamo di accoglierlo a Dimaro prima della fine del ritiro. E' un giocatore di qualità".

Ancelotti ha parlato anche della possibilità di disputare allenamenti a porte aperte al San Paolo: "Stiamo valutando con la società su questa ipotesi di allenarci alcune volte al San Paolo durante l'anno".