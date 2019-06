DALLA SPAGNA - Don Balon: "James Rodriguez andrà al Napoli. Distanza minima con il Real"

Il Napoli sarà la prossima squadra di James Rodriguez. A lanciare la notizia dalla Spagna è il noto giornale sportivo iberico "Don Balon".

Il fantasista colombiano avrebbe già l'accordo con il club partenopeo sulla base di un massimo di 7 milioni di euro annui per cinque stagioni tra parte fissa e bonus.

Real e Napoli starebbero limando - scrive Don Balon - le differenze minime tra la richiesta delle merengues di 50 milioni per il cartellino del giocatore e la proposta degli azzurri di 42 milioni di euro complessivi (offerta che però al momento in Italia non trova conferme, n.d.r.). Secondo il giornale iberico l'affare potrebbe andare in porto a breve.