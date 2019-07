"James Rodriguez potrebbe presentarsi a Dimaro": Carlo Alvino infiamma i tifosi

Nel pomeriggio si era diffusa la falsa notizia della presenza di James Rodriguez, talento colombiano del Real Madrid in procinto di vestire la maglia azzurra, in quel di Capri, pronto a firmare l'accordo con il Napoli. La circostanza è stata poi smentita da più parti. Ma ad infiammare i tifosi azzurri è ancora una volta Carlo Alvino, cronista sportivo ben informato sulle vicende societarie, secondo il quale l'affare sarebbe già concluso. Alvino sostiene che James potrebbe far visita ai nuovi compagni di squadra già a Dimaro: "James Rodriguez visiterà Capri, lo farà da calciatore del Napoli. Ma forse conoscerà Dimaro. Giorni di ferie alla mano non è difficile ipotizzare un salto in Trentino".

