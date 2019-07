Telenovela James Rodriguez al Napoli, Zidane: "Non so se resta"

James Rodriguez al Napoli: l'affare tra De Laurentiis, Florentino Perez e il procuratore Mendes sta diventando l'ennesima telenovela estiva a cui i tifosi del Napoli sono abituati (spesso, però, con esiti non troppo esaltanti). Nel martellante andirivieni di smentite, soffiate, indiscrezioni e suggestioni, tra notizie che cambiano radicalmente di ora in ora, ci limitiamo qui a riportare due notizie ufficiali provenienti da Madrid, che sembrano suggerire una prossima partenza di James Rodriguez.

"Non so se resterà, vedremo. Per ora sono concentrato su altre cose": così il tecnico Zinedine Zidane ha commentato la probabile partenza dell'asso colombiano. Il giocatore non è stato convocato per l'Audi Cup e - sorprendentemente - non è stato neanche inserito nella rosa ufficiale dei Blancos, pubblicata sul sito del club madrileno. Due indizi che fanno senza dubbio sorridere i tifosi del Napoli.

