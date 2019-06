Napoli-James Rodriguez, la trattativa si può chiudere

Entra nel vivo la trattativa tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez, fantasista colombiano impegnato in questi giorni nella Coppa America. Secondo quanto riportato da Sky, il Real Madrid avrebbe dato finalmente l'assenso al prestito biennale con diritto di riscatto - e non obbligo, come in un primo momento avrebbe voluto. Questo lascia al Napoli ampi margini per chiudere l'operazione, potendo contare sulla voglia del colombiano di vestire la maglia azzurra e ricongiungersi a Carlo Ancelotti, suo allenatore a Madrid e Monaco di Baviera.

Resta ora da fissare il prezzo del cartellino, questione non secondaria. Secondo il Corriere dello Sport il Napoli offrirebbe 30 milioni e 10 di bonus, 40 totali. Il Real ne chiede 55 per arrivare, probabilmente, a 50. A questo punto tra offerta e richiesta ci sarebbe una distanza di 10 milioni e il Napoli, con un ultimo sforzo, potrebbe regalare un sogno ai tifosi.

