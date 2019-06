ANTEPRIMA - Dalla Spagna: "James al Napoli, l'ufficialità nei prossimi giorni?"

Proseguono inarrestabili le voci sul possibile imminente passaggio di James Rodriguez al Napoli. Le ultime arrivano dalla Spagna, nella tarda serata di oggi.

A rilanciarle è "El Desmarque", secondo cui il fantasista colombiano sarebbe ormai ad un passo dal club partenopeo, con l'ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Secondo il giornale iberico, però, l'operazione non si chiuderà prima che Jorge Mendes, agente del giocatore ed intermediario della trattativa, non avrà portato a termine il passaggio di Joao Felix all'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda le cifre, invece, El Desmarque conferma quelle anticipate dalla Gazzetta dello Sport, ovvero di un possibile prestito a 10 milioni con riscatto fissato intorno ai 40.