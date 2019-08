"Sono giorni caldi per l'acquisto di James": trattativa nel vivo

Secondo il giornalista sportivo Carlo Alvino - notoriamente ben informato sui fatti di casa Napoli - l'arrivo di James Rodriguez consentirebbe al Napoli "di entrare in una dimensione mondiale. Sono questi giorni caldi", ha detto Alvino, "c'è grande attenzione per una trattativa importante. Dopo Lozano il Napoli non si ferma. James ha detto subito sì e questo è un elemento che gioca a vantaggio del Napoli"