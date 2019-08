"Non so se resta": Bruno Fernandes libera James Rodriguez dal Real?

Si susseguono le voci sul futuro di James Rodriguez: il fantasista colombiano, ai margini del progetto tecnico di Zidane al Real Madrid, potrebbe - secondo molti - accasarsi al Napoli. Se l'accordo tra James e il club azzurro è ormai chiuso da tempo, manca quello, non trascurabile, tra Real e De Laurentiis. Un accordo che potrebbe esserci in tempi brevi se il Real - che ha diversi infortunati a centrocampo - dovesse chiudere un nuovo acquisto in mediana. E il nome più caldo è quello di Bruno Fernandes, ex Sampdoria, nazionale portoghese esploso negli ultimi anni allo Sporting Lisbona.

LE PAROLE DI KEIZER - Bruno Fernandes ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Il calciatore sembrava vicino al Manchester United, ma il calciomercato inglese è chiuso. Ecco dunque che in Spagna, da tempo, si vocifera di un accordo in arrivo tra Sporting e Real, con i blancos che potrebbero spendere 80 milioni per assicurarsi il giocatore. "Per ora è un giocatore nostro", ha detto l'allenatore dello Sporting Keizer, riferendosi a Bruno Fernandes. "E' un giocatore di qualità, speriamo che resti ma nel calcio nulla è scontato. Naturalmente ci sono tanti club che lo vogliono, lui ama lo Sporting e continuerà a divertirsi se resta qui".

Parole che lasciano diverse porte aperte in chiave mercato. Dunque Bruno Fernandes potrebbe in effetti lasciare Lisbona e approdare - ipotesi più probabile - al Real Madrid. A quel punto James Rodriguez dovrebbe essere considerato di troppo, e il Napoli potrebbe finalmente affondare il colpo.