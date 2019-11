L'Italia chiude nel migliore dei modi il girone di qualificazione ai prossimi europei centrando la decima vittoria su dieci partite con un roboante 9-1 inflitto all'Armenia a Palermo. Per quanto riguarda i calciatori del Napoli, Alex Meret ha fatto il suo esordio in nazionale maggiore, subentrando nel finale al posto di Sirigu. 90 minuti in campo per Giovanni Di Lorenzo, mentre Lorenzo Insigne è rimasto in panchina per tutto il match.