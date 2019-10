ANTEPRIMA - Dalla Spagna: "Ancelotti vuole Isco al Napoli"

Isco può lasciare il Real Madrid a gennaio per trovare più spazio e giocarsi al massimo le sue carte in vista dell'Europeo per conquistarsi un ruolo da protagonista nella Spagna.

A rivelare l'indiscrezione di mercato è il portale iberico "Todofichajes", secondo cui Napoli e Juventus avrebbero mostrato interesse per il giocatore.

In particolare Carlo Ancelotti avrebbe chiesto direttamente il suo arrivo - scrive "Todofichajes" - essendo da tempo desiderio del tecnico azzurro di riaverlo alle sue dipendenze.

Il Real Madrid, però, non intende regalarlo e pretende una cifra vicina ai 75 milioni di euro per il suo cartellino.