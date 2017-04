Napoli-Juventus, invasione di campo di "Falco" nei primi minuti

Invasione di campo nei primi minuti della semifinale di ritorno da Napoli e Juventus al San Paolo. Un tifoso, che indossava una maglietta di Superman, ha fatto irruzione in campo avvicinandosi in maniera preoccupante al grande ex, Higuain.

L'invasore, altri non è che "Falco", non nuovo a tali azioni. A fermarlo ci hanno pensato gli addetti alla sicurezza dopo che questi aveva consegnato una sciarpa al calciatore juventino. Gioco interrotto per pochi minuti.