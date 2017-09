Raiola al veleno sul Napoli: "Sarri via a fine stagione, e Insigne..."

Mino Raiola è sempre protagonista, anche nelle interviste. Il noto procuratore, ai microfoni di Radio Crc, ha rilasciato numerose dichiarazioni che coinvolgono anche il Napoli ed alcuni suoi giocatori.

L'azzurro in Nazionale

Raiola ha difeso Lorenzo Insigne (probabilissimo suo prossimo assistito), da molti commentatori attaccato per la non sufficiente prestazione fornita in Nazionale contro la Spagna. "Criticano la 10 a Insigne? - dice Raiola - Andassero tutti a quel paese, il 10 è un numero come un altro, vale come il 9 e l’11". Per il procuratore il problema della Nazionale è il gioco di Ventura: "Insigne nel Napoli anche contro il Real ha fatto vedere chi è, se poi vieni messo in un altro contesto è logico che le cose cambiano, Verratti ed Insigne nella Spagna farebbero faville".

La Serie A e il Napoli

"Oggi Campione d’Italia è la Juve, sono ancora una grande squadra i bianconeri, restano la squadra da battere. Anche il Napoli ormai è una grande squadra, ha trovato la sua dimensione, e la Roma secondo me può sorprendere. Le milanesi hanno fatto una politica che non condivido, non vedo la punta al Milan, vedremo quando arriveranno le partite più difficili".

De Laurentiis, Hamsik e Insigne

"Se Insigne mi è stato richiesto? - va avanti Raiola a proposito di recenti dichiarazioni del patron del Napoli - Il presidente De Laurentiis come al solito ha capito una cosa per un’altra, un giorno farò un cartone su di lui per fargli capire le cose come stanno. Hamsik quando dice che volevo portarlo via io sono stato pronto a fargli rinnovare il contratto". Il procuratore a proposito di ADL spiega che "non sono nemici", questo nonostante "a volte si esprime in modo strano, anche la squadra lo sa". "Dice di passare sopra il suo cadavere (per la cessione di Insigne, ndR) forse si scorda che fra 4 anni a Insigne scade il contratto, se poi va via che fa? Hamsik ha voglia di restare a Napoli a vita, magari altri non ce l’hanno, bisogna rispettare il volere di tutti".

"Mi auguro sia l'ultimo anno di Sarri al Napoli"

Mino Raiola conclude parlando di Maurizio Sarri. Secondo il procuratore l'allenatore dovrebbe a fine stagione lasciare gli azzurri. "Credo questo sia l’ultimo anno di Sarri, tante squadre europee so che l’hanno richiesto, mi auguro per lui che sia l’ultimo anno con De Laurentiis".