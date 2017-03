Gonalons, parla il procuratore: "La reputazione che ha Napoli è un problema"

Nella doppia sfida di Europa League vinta dal Lione contro la Roma ha brillato un ex obiettivo del Napoli, quel Maxime Gonalons a lungo cercato dagli azzurri ai tempi di Rafa Benitez. Il procuratore del giocatore, Frederic Guerra, è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“, puntualizzando alcune cose su una trattativa sfumata soltanto in extremis.

"Non posso parlare male di Napoli perché ci sono nato - ha sottolineato Guerra - ma la reputazione che c’è in giro fa male più di ogni altra cosa. Napoli è una città che fa paura, lo so bene che tutto ciò che si dice è sbagliato e infatti vorrei che i giocatori facessero un tour in città prima di parlare".

Sul futuro del giocatore il procuratore ha aggiunto: "Capitano del Lione a vita? No, dobbiamo aspettare perché non è detto che resti al Lione. Se pure Gonalons volesse venire a Napoli, credo che adesso i napoletani non lo vorrebbero". "Ove mai il Napoli fosse interessato a lui - ha però concluso - se ne può parlare”.